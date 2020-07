00:31 Uhr

Stadt schiebt Plänen einen Riegel vor

Veränderungssperre an der Lohwaldstraße

Um die Entwicklung der Gewerbebetriebe an der Lohwaldstraße zu bestimmen und zu steuern, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Veränderungssperre für die östliche Seite erlassen. Anlass war ein Antrag des Discounters Aldi, dort eine Tankstelle zu errichten. Wie berichtet, stünde diesem Vorhaben eigentlich kaum etwas im Wege, da es sich um ein Gewerbegebiet handelt. Die Räte waren sich aber einig, dass eine Tankstelle an dieser Stelle in der Nähe zur Wohnbebauung nicht passt.

Durch die Veränderungssperre herrscht erst einmal Stillstand. Die Stadt will auf Grundlage des vor Jahren erstellten Entwicklungskonzepts für die Gewerbeflächen die weitere Entwicklung beraten und dann einen Bebauungsplan „Östlich der Lohwaldstraße (Nord)“ aufstellen, in dem die Zielsetzungen festgelegt sind. Dabei soll besonders auf den Lärmschutz für die Anwohner geachtet werden. (dav)

Themen folgen