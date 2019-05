31.05.2019

Stadt will Geschäfte am Bahnhof Westheim erhalten

Ein Eigentümer will gewerblich genutzte Einheiten in Wohnungen umwandeln. Doch daraus wird wohl nichts

Von Felicitas Lachmayr

Der Bahnhof Westheim soll belebter werden. So sieht es das Projekt „Neue Mitte Westheim“ vor, das nicht nur in der Von-Rehlingen-Straße, sondern auch rund um die Hindenburgstraße umgesetzt werden soll. Gerade im Hinblick auf die Einzelhandelsentwicklung soll das bestehende Angebot erhalten und gestärkt werden, wie es in einer vorbereitenden Untersuchung zum Projekt heißt. Entsprechend skeptisch steht die Stadt Neusäß dem Vorhaben eines Eigentümers gegenüber.

Dieser will seit Längerem zwei gewerblich genutzte Einheiten in der Hindenburgstraße in Wohnungen umwandeln. Derzeit sind dort ein Versicherungsbüro und ein Tattoo-Laden untergebracht. Mit einer Veränderungssperre wollte die Stadt das Vorhaben verhindern. Diese ist nun hinfällig, da das Grundstück im Sanierungsgebiet des Projekts „Neue Mitte Westheim“ liegt. Die vorbereitende Untersuchung weist das Haus als „Gebäude mit Aufwertungsbedarf“ aus.

Aus Sicht der Stadt spricht damit einiges gegen die Umwandlung der gewerblichen Einheiten in Wohnraum, erklärte Bauamtsleiter Dietmar Krenz in der jüngsten Stadtratsitzung. „Wir wollen den Bereich mit Leben füllen.“ Der Planungs- und Umweltausschuss hatte das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Nutzungsänderung nicht erteilt. Eine konkrete Abstimmung darüber, wie es nun weitergeht, gab es nicht. Es würden Gespräche zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt Augsburg geführt, hieß es in der Stadtratssitzung.

Die bauliche Entwicklung am Bahnhof Westheim sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen. Das Bahnhofsgebäude stand jahrelang leer. Nach einigen Verzögerungen sind dort seit Februar Bauarbeiten im Gange. Neben einem italienischen Restaurant soll eine Pension entstehen.

Auch über den Kauf des Bahnhofsvorplatzes verhandelt die Stadt seit Längerem mit der Bahn. Denn auch dieser soll ansprechender gestaltet werden. Die Planungen zur Vergrößerung des Park-and-Ride-Platzes auf dem ehemaligen Bahngrundstück zwischen Bahnlinie und Westheimer Straße laufen bereits.

