Stadt will Neusässer mit der Aktion "Frühlingserwachen" überraschen

Plus Das Kulturbüro der Stadt Neusäß hat Künstler dazu animiert, fröhliche, bunte Motive am Straßenrand und Sinnsprüche im Stadtbild zu schaffen.

Lichtprojektionen am Rathaus, bunte Plakate und positive Sinnsprüche auf dem Asphalt - ganz im Sinne der spontanen Guerilla-Stadtkultur hat das Kulturamt der Stadt Neusäß Künstler des Neusässer Kulturkreises dazu animiert, etwas Buntes, Kreatives für das gesamte Stadtgebiet zu schaffen. Sie setzt dabei ganz auf den Überraschungseffekt, deshalb sollten im Vorfeld nicht zu viele Details verraten werden. Damit soll der Bürger spontan und unvoreingenommen die Kunstaktionen genießen und sich daran erfreuen können.

So mögen sich etliche Neusässer bereits seit dem Wochenende über die bunten Plakate am Straßenrand mit der Aufschrift "Frühlingserwachen" gewundert haben und sich gefragt haben, wann und wo dieses Erwachen denn stattfinden soll. "Mit dieser Aktion wollten wir die Neusässerinnen und Neusässer überraschen und ihnen im Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern", so die Leiterin des Kulturbüros Veronika Wanninger im Kulturausschuss.

Bunte Plakate von Neusässer Künstlern

Das Projekt startete am vergangenen Freitag zunächst mit der farbenfrohen Plakatierung von Kunst- und Textdrucken quer durch die Stadt. Hierfür wurden neben ortsverbundenen Künstlerinnen und Künstlern auch viele Mitglieder des Neusässer Kulturkreis herangezogen, um dieser Berufsgruppe wieder eine Plattform bieten zu können. Ergänzt wurden die Kunstdrucke durch Zitate mit positiven Gedanken und Liedtexte zum Thema Frühling.

Gärtnereien sorgen für schöne Bepflanzung im Stadtgebiet

Als "Straßenkunst" können diese Texte in bunten Buchstaben auf Gehwegen und Plätzen gelesen und vielleicht sogar mitgesungen oder gesummt werden. Auch die Skulptur des Neusässer Künstlers Wilhelm Spitzer "Pampers Rollschuhläuferin" am Weldenbahnradweg wurde in das Kunstprojekt miteinbezogen. Diese wurde kürzlich von Gerard Birling zeitgleich zum 100-jährigen Geburtstag des Künstlers restauriert. Abrundend können sich alle Spaziergänger auf den Spuren des "Frühlingserwachens" an den kreativen Bepflanzungen der Gärtnerei Manfred Reuß sowie dem Gartencenter Wörner erfreuen, die sich großzügig an der Aktion beteiligt haben.

Noch bis zum Sonntag, den 11. April, können die farbenfrohen Akzente im gesamten Stadtgebiet entdeckt werden. Alle Aktionen auch auf www.neusaess.de/fruehlingserwachen.

