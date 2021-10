12-Jährigem wird in Stadtbergen Mountainbike gestohlen

Für wenige Stunden hat ein 12-Jähriger in Stadtbergen sein Mountainbike abgeschlossen. Als er zurückkommt, ist es weg.

Am Dienstagnachmittag hat ein 12-Jähriger laut Polizei sein grün-schwarzes Mountainbike in der Sonnenstraße in Stadtbergen geparkt und abgeschlossen. Als er am Abend des gleichen Tages zu seinem Rad zurückgekehrt ist, stellte er fest: es war weg. Der Beuteschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 0821/323-2610 bei der Polizei melden.