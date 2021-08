20-Jährige findet Handgranate auf Blumenfeld in Stadtbergen

Eine 20-Jährige stößt auf einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg und nimmt ihn mit nach Hause. Der Kampfmittelräumdienst muss das gesamte Anwesen evakuieren.

Einen lebensgefährlichen Fund hat eine junge Frau am Dienstag in Stadtbergen gemacht. Die 20-Jährige war in Stadtbergen auf einem Blumenfeld in der Panzerstraße gegen 17.30 Uhr auf eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Statt die Polizei zu informieren, nahm die Finderin die Granate mit nach Hause. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, in welch große Gefahr die Frau sich selbst und andere Personen dabei gebracht hat.

Nachdem die Frau daheim sich zum Glück doch noch dazu entschieden hatte, die Polizei anzurufen, rückte umgehend der Kampfmittelräumdienst an. Bei der Begutachtung des Sprengkörpers stellen die Fachleute fest, dass es sich bei der Granate um ein amerikanisches Modell handelt, das noch vollkommen intakt ist. Die Spezialisten der Polizei kamen daher zu dem Entschluss, die Handgranate vor Ort zu entschärfen. Bis es so weit war, musste allerdings das gesamte Wohnanwesen evakuiert werden. Erst nachdem die Gefahr gebannt war, konnte der Sprengkörper abtransportiert werden.

Polizei wird immer wieder mit explosiven Funden konfrontiert

Zur Sicherheit wurde zudem der gesamte Bereich an der mittlerweile abgesperrten Fundstelle abgesucht. Erst nachdem festgestanden hatte, dass keine weiteren Weltkriegswaffen auf dem Feld liegen, wurde das Gebiet wieder freigegeben. Immer wieder kommt es vor, dass die Polizei mit solch explosiven Funden konfrontiert wird. "Wir hatten sogar schon Fälle, in denen Personen mit einer Granate in der Hand einfach in die Polizeiinspektion spaziert kamen", sagt ein Sprecher des Präsidiums. Andere wiederum hätten Munition oder Sprengkörper in ihr Auto gepackt und wären dann zur nächsten Dienststelle gefahren.

Für eine "Bomben-Überraschung" hatte beispielsweise 2018 ein Bauarbeiter auf dem Lechfeld gesorgt. Er entdeckte in einer Baugrube eine Granate, packte sie ins Auto, fuhr damit 15 Kilometer bis zur Dienstelle in Bobingen und legte sie dort den Beamten auf den Tresen. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Übungsgranate aus dem Ersten Weltkrieg handelte. Brandgefährlich war hingegen im Jahr zuvor ein Fund in Augsburg-Göggingen. Kinder hatten im Garten des Kinderhauses Rumpelstilzchen beim Spielen "einen Schatz" gefunden und ausgegraben. Der Schatz entpuppte sich als eine Stabbrandbombe.

Bub fischt Handgranate und Munition aus dem Lech

Vor einigen Jahren brachte ein Bub ein Stück Munition und einen Teil einer Handgranate nach Hause. Die Waffenteile, die wohl aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, hatte der Junge mit einem Freund aus einer Kiesbank aus dem Lechkanal gefischt. Dort kommt es immer wieder zu Waffenfunden. Gerhard Miehle von der Gersthofer Inspektion schätzt, dass es pro Jahr etwa fünf Waffenfunde aus dem Lech gebe, die allermeisten glücklicherweise ungefährlich. "Durch das Abschwemmen des Lechs werden immer wieder mal die Kiesbänke freigesetzt, auf denen dann die Waffen liegen." Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Fundstücke anzufassen oder aufzuheben.

Mit solchen Aktionen würden die Finder nicht nur sich selbst, sondern auch Personen aus dem Umfeld in größte Lebensgefahr bringen. "Wir raten daher dringend, solche Fundstücke weder zu berühren, noch aufzuheben", sagt der Polizeisprecher. Am sinnvollsten sei es, sich sofort vom Fundort weg in eine sichere Entfernung zu begeben und die Polizei über den Notruf zu informieren. Damit andere Spaziergänger oder gar Kinder nicht ebenfalls auf das Fundstück stoßen, sei es zudem ratsam, die Umgebung bis zum Eintreffen der Polizei im Auge zu behalten. Allerdings stets nur mit einem ausreichend großen Sicherheitsabstand.