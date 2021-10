Aktion in Stadtbergen: Hier gibt es ein Fahrrad für einen Euro

Plus Beim Herbstmarkt in Stadtbergen wurden herrenlose Fahrräder versteigert. Das Mitmachen hat sich für einige gelohnt. Welche Modelle besonders begehrt sind.

44 Fahrräder sind in Stadtbergen unter den Hammer gekommen. Bei der Versteigerung auf dem Herbstmarkt bekam so manches Fahrrad sogar für nur einen Euro einen neuen Besitzer. Das teuerste und begehrteste Fahrrad war ein Damen City Bike, für das sogar 90 Euro bezahlt wurden.