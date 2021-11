Stadtbergen

Arztvortrag am Montag: Trauer kann den Herzmuskel schädigen

Wechselwirkungen zwischen Herz und Psyche sind das Thema des letzten Vortrags, den Prof. Dr. Wolfgang von Scheidt, der Direktor der I. Medizinischen Klinik des Uniklinikums, im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe voraussichtlich halten wird: Scheidt geht im kommenden Frühjahr in den Ruhestand.

Von Andreas Alt