Stadtbergen

vor 19 Min.

Ausbau der Leitershofer Bergstraße bringt Stadtrat in die Zwickmühle

Plus Binnen zwei Jahren muss die Bergstraße in Leitershofen ausgebaut sein. Dies bedeutet für einige Anwohner aber "gigantische Kosten".

Von Matthias Schalla

Die Zeit drängt. In spätestens zwei Jahren muss der westliche Teil der Bergstraße in Leitershofen endgültig fertiggestellt sein. Doch so mancher Anwohner würde sich wahrscheinlich wünschen, dass es die Stadt nicht schafft, diese Frist einzuhalten. Denn: Ist erst einmal die 25-Jahres-Frist für die endgültige Herstellung verstrichen, kann Stadtbergen die Erschließungskosten nicht mehr auf die Anlieger umlegen. Die Stadträte waren daher bei ihrer jüngsten Sitzung im Bürgersaal in der Zwickmühle.

