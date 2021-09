Stadtbergen

Ausgelaufene Farbe auf B300: Dieser Anstrich geht so schnell nicht mehr weg

Plus Die ausgelaufene Farbe auf der B300 bei Stadtbergen erweist sich als ganz schön hartnäckig. Tatsächlich ist die weiße Farbe aus Diedorf auf der ganzen Welt für ihre Qualität bekannt.

Von Philipp Kinne

Als Feuerwehrmann Sebastian Rusch am Mittwochmittag an der Unfallstelle ankam, ging er von einem schnellen Einsatz aus. Die Fahrbahn sollte gereinigt werden. Eigentlich Routine. "Ich dachte, wir sind nach 20 Minuten fertig", sagt der Einsatzleiter der Feuerwehr Stadtbergen. Doch am Ende sollten er und seine Kollegen ganze acht Stunden brauchen. Der Grund: Aus einem Lastwagen lief tonnenweise Farbe aus. Und die hatte es in sich.

