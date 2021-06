Autofahrer fährt auf Felge und richtet hohen Schaden an

Mit fehlendem Vorderrad war ein Autofahrer in Stadtbergen unterwegs. Es kam zu einem Unfall mit schmerzhaften und teuren Folgen.

Kurioser Verkehrsunfall mit Verletzten: Am Freitag um circa 16.20 Uhr, ereignete sich in Stadtbergen im Bereich B300/Ulmer Landstraße ein Verkehrsunfall. Der Wagen eines 63-Jährigen fuhr laut Polizei mit Warnblinklicht und fehlendem Vorderrad in Richtung stadteinwärts und krachte an einer roten Ampel in die dort stehenden Fahrzeuge. Hierbei wurden insgesamt drei wartende Fahrzeuge aufeinander geschoben. Laut Zeugen sei der Mann zuvor mehrere Kilometer weit auf der Felge gefahren.

Wohl stark in Unterzucker geraten

Der 63-jährige Fahrer geriet wohl während der Fahrt stark in Unterzucker. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann bereits nicht mehr ansprechbar und wurde durch die Beamten bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Die beiden Insassen des Wagens, auf den der Mann aufgefahren, war erlitten ebenfalls leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 16.000 Euro. (lig)