Stadtbergen

vor 11 Min.

Das Ehrenmal in Stadtbergen muss umziehen

Zahlreiche Soldaten aus Stadtbergen sind in den beiden Weltkriegen gestorben. Seitdem erinnert das Kriegerdenkmal am ehemaligen Pfarrheim an die Gefallenen. Doch nun muss es umziehen.

Plus Am jetzigen Standort des Kriegerdenkmals in Stadtbergen entsteht ein Spielplatz für die Kinderkrippe. Der Stadtrat sagt, das passt nicht zusammen.

Von Matthias Schalla

Zahlreiche Soldaten aus Stadtbergen sind in den beiden Weltkriegen gestorben. Seitdem erinnert das Kriegerdenkmal am ehemaligen Pfarrheim an die Gefallenen und bildet alljährlich vor allem beim Volkstrauertag einen würdigen Rahmen, um die Erinnerungen an die schrecklichen Zeiten wachzuhalten. Doch nun sind die Tage des Ehrenmals an diesem Standort gezählt. "Wir haben bei der Sitzung im Ferienausschuss beschlossen, dass wir das Reiterbild an einen anderen Platz verlegen", sagte Bürgermeister Paul Metz. Und der Grund für den Umzug der Gedenktafeln mit den Namen der Verstorbenen steht im direkten Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung in Stadtbergen.

