Der Eisenbahnwaggon bei McDonald's wird kunstvoll skizziert

Claudia Hillebrand-Brem hat den Partywagen in Stadtbergen künstlerisch in Szene gesetzt. Für die geplante Collage werden weitere Fotos gesucht und es gibt etwas zu gewinnen.

Noch steht der Eisenbahnwaggon im Garten von McDonald's. Doch der beliebte Partywagen wird schon bald dem Schneidbrenner zum Opfer fallen. Einst feierten dort viele Kinder ihren Geburtstag, kamen Jahrzehnte später mit ihrem Nachwuchs wieder dorthin und manche haben sogar zur Hochzeitsfeier zwischen Pommes und Big Mac eingeladen. Nun ist auch Claudia Hillebrand-Brem aus Gersthofen auf eine ganz besondere Idee gekommen.

"Gestern war ich beim Waggon, der (noch) bei McDonald's in Stadtbergen steht und demnächst verschrottet werden soll", hat sie uns geschrieben. Dabei sei ihr die Idee gekommen, das historische Eisenbahnabteil künstlerisch der Nachwelt zu erhalten. "Urban Sketching ist ein weltweiter Trend", erklärt sie. Daher habe auch sie zwei Skizzen angefertigt, die eventuell einen Platz in der geplanten Foto-Collage finden.

Motive werden skizziert und danach koloriert

Beim Urban Sketching handelt es sich um eine globale Kunstbewegung, die sich vor einigen Jahren formiert hat. Die Mitglieder bilden Orte und Szenen ab, die ihnen in ihrem Alltag oder auf Reisen begegnen. Die Motive werden dabei zunächst skizziert und anschließend koloriert. Hillebrand-Brem hat daher ihren Stift gezückt und zwei tolle Bilder gezeichnet. Auf diesen wird auch die Geschichte des Waggon erklärt.

Erst skizziert Claudia Hillebrand-Brem ihre Motive, später bekommen sie Farbe. Foto: Ingrid Strohmayr

"Bei McDonald's in Stadtbergen stand lange Zeit im Freigelände eine "Donnerbüchse", ein zweiachsiger Personenwagen der Deutschen Reichsbahn (Bj. ca. 1930). Zu seinem Spitznamen kam der Waggon wegen des starken Dröhnens dieser Fahrzeuge aufgrund nicht vorhandener Dämmung. Jetzt wird er verschrottet...": Diese kurze Beschreibung seitlich der Skizzen erklärt dem Betrachter, worum es geht. Wie berichtet hat der Franchisenehmer Tim Hendrikx angeboten, dass aus allen Erinnerungen, die uns die Leser schicken, eine Foto-Collage erstellt wird, die er dann in dem Schnellrestaurant aufhängen möchte. Die beiden Skizzen haben nun gute Chancen, dort verewigt zu werden. Doch es gibt noch genügend freien Platz. So können Sie teilnehmen.

Zu gewinnen: Ein Menü im Stadtberger McDonald's für die ganze Familie

Haben auch Sie Ihren Geburtstag dort gefeiert? Schicken Sie uns doch Ihre Erinnerungen. Unsere Zeitung verlost unter allen Einsendungen ein Essen für die ganze Familie im Stadtberger McDonald's. Vier Erwachsene, also Oma, Opa und Eltern, und vier Kinder dürfen nach Herzenslust schlemmen. Aus den Fotos werden die schönsten Aufnahmen ausgesucht und für eine tolle Collage verwendet. Dieses Bild wird dann im Stadtberger Restaurant aufgehängt. So bleibt der Waggon zumindest als kleines Kunstwerk an der Wand erhalten.

Lesen Sie dazu auch