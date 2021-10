Die Deuringer Gartler beziehen ihr neues Vereinsheim

Plus 72 Jahre nach der Vereinsgründung ist es soweit: Mit einem Tag der offenen Tür feiert der Obst- und Gartenbauverein Deuringen die Fertigstellung seines ersten Vereinsheimes.

Für die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins war es ein besonderer Tag in ihrer 72-jährigen Geschichte: Sie feierten die Einweihung ihres ersten Vereinsheims mit einem Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Kleingartenanlage an der Schnurbeinstraßen/Ecke Fritz-Reim-Straße im Stadtberger Stadtteil Deuringen.