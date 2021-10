Stadtbergen

vor 18 Min.

Deutlicher Anstieg: Stadtberger Eltern kritisieren höhere Kitagebühren

Die Kosten für die Kinderbetreuung in Stadtbergen waren Thema in der Bürgerversammlung.

Plus Mehrere Mütter kamen zu der Bürgerversammlung in Stadtbergen. Wenn die Gebühren so stark steigen, können sich einige Eltern den Kindergarten nicht mehr leisten.

Von Andreas Alt

Wer die Bürgerversammlung am Mittwochabend im Bürgersaal Stadtbergen miterleben wollte, musste Sitzfleisch haben. Der Umfang sprengte mit einer Dauer von über vier Stunden beinahe den Rahmen. Diesmal gab es 18 Anträge der Bürger mit teilweise mehreren Unterpunkten. Für großen Unmut bei Eltern von Kindergarten- und Krippenkindern hatte die Entscheidung des Stadtrats gesorgt, die Gebühren deutlich anzuheben. Mehrere Mütter waren zur Bürgerversammlung gekommen, um die Stadt dazu zu bewegen, die Gebührenerhöhung zu überdenken oder sie zumindest über einen längeren Zeitraum zu strecken, denn die nun fälligen Beträge könnten sie nicht bezahlen. Immerhin seien auch Wohnen, Energie und andere Lebenshaltungskosten erheblich gestiegen. Eine Mutter sagte: "Wenn ich von meinem Arbeitgeber so viel Geld mehr will, habe ich damit keinen Erfolg." Sie müssten nun ihre Kinder aus dem Kindergarten nehmen, sagte ein Teil der Frauen.

