Stadtbergen

vor 32 Min.

Die Holderstraße in Stadtbergen soll besser beleuchtet werden

Plus Die Holderstraße ist eine beliebte Abkürzung für Radler und Fußgänger von Stadtbergen zur B300 und zum Virchow-Viertel. Nur leider ist es dort oftmals stockdunkel.

Von Angela David

Spaziergänger mit und ohne Hund sowie Radfahrer fühlen sich morgens und abends auf der Strecke nicht richtig sicher. Wie im Stadtrat Stadtbergen erläutert wurde, wünschen sich viele für die Holderstraße eine Beleuchtung. Zusätzlich beeinträchtigt wird die Sicht durch die Autos, die bei den Einmündungen auf die B300 am Gewerbegebiet Stadtberger Markt an der Ampel stehen. Ihre Scheinwerfer blenden sehr stark Richtung Süden, sodass Radler in der Gegenrichtung wenig sehen können, was auf dem Weg vor ihnen liegt.

