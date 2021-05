Stadtbergen

24.05.2021

Die Stadtberger versüßen sich die Zeit im eigenen Heim

Plus Statt dem großen Stadtfest gab es an Pfingsten die Möglichkeit, in Stadtbergen Leckereien "to go" mitzunehmen. Wie das angekommen ist.

Von Ingrid Strohmayr

Petrus hatte kein Einsehen mit dem Schausteller-Familienunternehmen Steinker, das in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt, am Pfingstwochenende zum kleinen "Stadtfest to go" am Festgelände an der Panzerstraße einlud. Und dennoch nahmen vor allem Familien gerne das Angebot an, so manche Leckerei mit nach Hause zu nehmen.

