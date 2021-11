Ein Landessieger im Handwerk arbeitet in Stadtbergen

Plus Systemelektroniker Johannes Knoll von der Firma Erhardt + Leimer in Stadtbergen darf zum Bundesentscheid.

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf bayerischer Ebene setzten sich 110 junge Handwerker und Handwerkerinnen mit ihren Berufen gegen ihre Mitstreiter durch. Einer von ihnen ist Systemelektroniker Johannes Knoll als einer von neun schwäbischen Landessiegern.