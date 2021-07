Ein Stadtberger Kulturbiergarten voller Musik - und teils voller Regen

Plus Am Wochenende wurde im größten Kulturbiergarten von Stadtbergen volles Musikprogramm geboten. Der bayerische Sonntagsfrühschoppen fiel regelrecht "ins Wasser".

Mit dem Kultursommer Stadtbergen konnte das Stadtberger Kulturbüro am Wochenende der Kultur-Restart nach dem zweiten Lockdown unter dem Motto "Zurück zur Kultur" beginnen. "Es waren drei wunderbare Tage voller großartiger und vielfältiger Konzerte", bilanziert die Stadtberger Eventmanagerin Stephanie Nawarra, die den Stadtberger Kultursommer organisiert hatte. Gestartet mit der Presley Family, gefolgt von einem A-cappella-Konzert mit Cash-N-Go bis hin zum total verregneten, aber dennoch schönen "Flair Festival" am Samstag war für jeden Musikgeschmack etwas dabei.