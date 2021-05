Ein Stadtfest "to go" in Stadtbergen

Große Feste sind in Zeiten der Pandemie verboten. Doch in Stadtbergen hat man sich eine Alternative einfallen lassen. Was dort geboten ist.

Eigentlich hätte das Stadtfest in Stadtbergen heuer wieder im Mai stattfinden sollen. Doch dass daraus nichts wird, war den Veranstaltern schon früh klar. Denn an große Feste in Zeiten der Pandemie ist nicht zu denken. Nun gibt es aber eine Alternative.

Ab Mittwoch, 12. Mai, gibt es an der Stadtberger Sportanlage ein kleines Stadtfest "to go". Angeboten werden klassische Festzelt-Speisen zum Mitnehmen. Dahinter steckt der Schausteller Heino Steinker, der normalerweise das Alm-Dorf auf dem Plärrer betreibt. Abholen kann man die Speisen von Mittwoch bis Sonntag, 16. Mai, und am Pfingstwochenende (21. bis 24. Mai) von 11 bis 20 Uhr. Daneben gibt es am Brunnenplatz in Leitershofen vom 28. bis 30. Mai Crêpes zum Mitnehmen. Später (4. bis 6. Juni) gibt es diese am Deuringer Hof in Deuringen.

Ein Stadtfest zum Mitnehmen in Stadtbergen

"Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in der für uns schwierigen Zeit", sagt Schausteller Heino Steinker. Normalerweise ist er mit seinem Imbissstand in ganz Bayern unterwegs.

In Stadtbergen setzte man auch im vergangenen Jahr schon auf ein ähnliches Angebot. Das Kulturamt der Stadt hatte sich spontan eine Alternative zum eigentlich geplanten Stadtfest einfallen lassen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es zu keinen Versammlungen vor den Imbissständen kommen soll. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln. Für den Verzehr vor Ort gelten die Auflagen der Außengastronomie. Mehr Infos unter www.stadtbergen.de/stadtleben/veranstaltungen. (kinp)

