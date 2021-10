Stadtbergen

vor 48 Min.

Ein kleiner Weiher sorgt in Stadtbergen für Zoff im Stadtrat

Plus Der Antrag der Grünen, die Wiese vor dem Weiher am Stadtberger Ziegelstadel aufzuforsten, sorgt erneut für rege Diskussionen. Warum dabei ungewohnt scharfe Worte fallen.

Von Matthias Schalla

Das Thema "Klima" ist nicht nur im Wahlkampf ein Schwerpunkt gewesen. Auch in Stadtbergen bekommen Klimaschutz, CO 2 -Reduzierung und Nachhaltigkeit einen immer höheren Stellenwert. Bestes Beispiel dafür ist die von den Grünen beantragte Aufforstung der Wiese vor dem Weiher am Ziegelstadel. Auch bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats kochten die Emotionen teilweise hoch, als es um die Frage ging: Bäume pflanzen oder nicht.

