Stadtbergen

vor 19 Min.

Ein neues Altarkreuz schmückt die Kirche in Leitershofen

Segnung des neues Kreuzes in der Pfarrkirche Zum Auferstandenen Herrn: (von links) Domkapitular Prälat Peter C. Manz, Künstlerin Sabine Straub. Architekt Ulrich Rumstadt, Kirchenpfleger Gerhard Smischek mit Stadtpfarrer Konrad Huber.

Plus Die Innensanierung der Leitershofer Kirche Zum Auferstandenen Herrn ist abgeschlossen. Jetzt wurde das neue Kreuz der Künstlerin Sabine Straub gesegnet.

Von Ingrid Strohmayr

Gespannt und voller Neugier kamen die Besucherinnen und Besucher der Pfarrei St. Oswald in Leitershofen zum Gottesdienst in ihrer Pfarrkirche Zum Auferstandenen Herrn zusammen. Denn erstmals konnte ein neugeschaffenes Altarkreuz in den Blick genommen werden.

