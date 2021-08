Stadtbergen

14:15 Uhr

Einbrecher durchsucht Fitnessstudio in Stadtbergen

Über ein aufgehebeltes Fenster drang der Unbekannte in ein Fitnessstudio in Stadtbergen ein.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht in ein Fitnessstudio in Stadtbergen eingedrungen. Was er erbeutet hat.

Von Regine Kahl

Einbruch in ein Fitnessstudio in Stadtbergen: In der Zeit von Sonntag, 22. August, 22 Uhr, bis Montag, 23. August, 5.40 Uhr ist ein unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Studio in der Ulmer Landstraße eingestiegen. Der Täter durchsuchte laut Polizei mehrere Räume und erbeutete nach derzeitigem Stand elektronische Geräte. Die Höhe des Beuteschadens muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (kar)

Themen folgen