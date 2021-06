Ferienprogramm: Dieser Sommer soll in Stadtbergen wieder erholsam sein

Die Jugendpfleger Josua Neumann und Katrin Jalil wollen in Stadtbergen auf Bewährtes zurückgreifen und gleichzeitig auf alle Eventualitäten vorbereitet sein.

Lockdown, Homeschooling, kein Sport, kein Treffen mit Freunden - diese Zeit war für Kinder voll Veränderung und Entbehrung und alles andere als eine schöne Erfahrung. Umso mehr benötigen sie mehr Lockerung und Freiheit. Das Stadtberger Ferienprogramm soll nun dafür sorgen und trägt dazu mit umfangreichen Angeboten bei.

Die beiden Jugendpfleger Josua Neumann und Katrin Jalil wollen dafür sorgen, dass dieser Feriensommer besser wird, als der vergangene. Bei den derzeit niedrigen Inzidenzen könnte es auch klappen, den Stadtberger Ferienkindern wieder eine weitgehend normale und erholsame Ferienzeit zu bieten. Dies haben die beiden bereits in der Jahresplanung berücksichtigt, sind vorsichtshalber aber immer noch bedacht auf kurzfristige Änderungen für den Fall der Fälle. Dennoch, so hoffen sie, wird die Atmosphäre diesmal wieder eine andere sein.

Alle Lieblingsbeschäftigungen der Stadberger Jugend werden aufgenommen

Vieles, das sich in der Vergangenheit gut bewährt hat, will das Jugendpfleger-Paar nochmals anbieten. Ins Programm werden somit wieder alle Lieblingsbeschäftigungen der Kinder aufgenommen, verpackt in Kreativ-, Sport- und Motto-Tage sowie kleinere Ausflüge. Dabei steht auch jede Woche ein Bus-Ausflug auf dem Programm, der jeweils nach den aktuellen Vorgaben ablaufen wird. Fest eingeplant ist dabei wieder eine Fahrt zum Skyline-Park. Die Busausflüge für Kinder ab elf Jahren finden ganztags statt.

War das Corona-Ferienprogramm im vergangenen Jahr für alle Kinder gleich, so soll diesmal wieder etwas altersmäßig variiert werden. So wird es zwei Altersgruppen für Schüler bis zehn Jahre und von elf bis 14 Jahre geben, beispielsweise beim Besuch des Schwimmbads oder bei der Schnitzeljagd. Diese war bereits im Vorjahr ein höchst beliebtes Angebot, an dem zahlreiche Kinder mit großer Freude teilgenommen haben und ist auch heuer wieder ein Muss. Insgesamt konnte das Betreuerteam etwas entspannter an die Planung des Ferienprogramms herangehen, da sich die Inzidenz erfreulich entwickelt habe. Statt immer wieder schnell und kurzfristig umplanen zu müssen, hoffen sie nun, das Ferienprogramm ohne größere Störungen durchziehen zu können.

Kinder in Stadtbergen wollen wieder zusammen Zeit verbringen

Gemeinsam spielen, basteln und toben sollen die zahlreichen Defizite, die sie in den langen Monaten des Lockdowns hinnehmen mussten, etwas ausgleichen. "Die Kinder haben eindeutig große Sehnsucht, wieder zusammen zu sein", haben Neumann und Jalil bereits in den Pfingstferien deutlich erkannt. Die Programmzeit beginnt jeweils um 9 Uhr, wobei gerade für berufstätige Eltern eine Betreuung bereits ab 7.30 Uhr möglich ist.

Gebucht werden können drei Betreuungszeiten:

Vormittags ohne Mittagessen. Ende 12.30 bis 14 Uhr.

Vormittags mit Mittagessen. Ende 13 bis 14 Uhr.

Ganztags mit Mittagessen. Ende 16 bis 17 Uhr.

Die Gruppenbildungen erfolgen nach Betreuungsort (Leitershofen oder Stadtbergen), Altersgruppen und Betreuungszeitraum. Die Gruppengröße hängt dabei vom Pandemiegeschehen ab. Die Anmeldezahl ist für die Betreuer in diesem Jahr eine große Unbekannte. Waren es in den vergangenen Jahren immer um die 200 Kinder, die sich in den Ferien bei Spiel und Sport mit vielen Spielgefährten vergnügten, so waren 2020 nur 100 junge Stadtberger angemeldet. Katrin Jalil vermutet, dass sich auch in diesem Jahr wieder die Zahl darauf einpendeln wird. "Vielleicht einige mehr", hofft sie. Aufmerksam macht das Betreuerteam darauf, dass in diesem Jahr das Ferienprogramm wieder nur in den ersten drei Wochen stattfinden wird, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als alle sechs Ferienwochen abgedeckt waren.

Anmeldungen sind möglich vom 23. Juni bis 30. Juni ab 7.30 Uhr unter anderem über die Homepage der Stadt www.stadtbergen.de. Das konkrete Programm wird vor Beginn der Anmeldephase auf der Homepage der Stadt und im Rathaus vor dem Zimmer 023 veröffentlicht.