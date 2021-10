Feueralarm sorgt für Aufregung beim Basketballspiel in Stadtbergen

Kurios: Eine Nebelmaschine löst Feueralarm in der Stadtberger Sporthalle aus – vor dem Spiel müssen alle Menschen erst einmal raus ins Freie.

Einen kuriosen Beginn nahm das Basketballspiel der BG Leitershofen/Stadtbergen gegen Vilsbiburg. Gerade als die Heimmannschaft vorgestellt und durch künstliche Nebelschwaden hindurch einlaufen sollte, löste die Rauchmeldeanlage einen Feueralarm aus. Die Halle musste daraufhin geräumt werden, ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Stadtbergen rückte an.

10 Bilder Feueralarm in der Stadtberger Sporthalle Foto: Marcus Merk

Mit 20 Minuten Verspätung konnte die Regionalliga-Partie vor 400 Zuschauern dann beginnen. „Auf die Nebelmaschine werden wir natürlich künftig verzichten. Wegen Corona läuft die Lüftungsanlage in der Halle auf Volltouren, dadurch ist der Nebel wahrscheinlich schneller nach oben gestiegen als in früheren Jahren, wo wir das ja auch schon gemacht haben“, richtet der sportliche Leiter der BG, Stefan Goschenhofer, seinen Dank an die Feuerwehr Stadtbergen, die nicht nur binnen weniger Minuten vor Ort war, sondern auch das Problem professionell und zügig abgewickelt hat. (oli)

