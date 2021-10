Feuerwehrjugend in Stadtbergen ist zwölf Stunden lang im Einsatz

Plus Unter realistischen Bedingungen absolvieren die Jugendfeuerwehren aus Stadtbergen und Deuringen eine 12-Stunden-Übung. Die Aktion verfolgt dabei mehrere Ziele.

Die Alarmierung hat nicht lange auf sich warten lassen. Eine Ölspur galt es in Stadtbergen nach einem Unfall zu beseitigen. Die technische Hilfeleistung war schnell erledigt, aber dann ging es Schlag auf Schlag. Zwölf Stunden hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr alle Hände voll zu tun, um zu retten, löschen, bergen und schützen. Doch Lea, Simon, Svenja, Lukas , Kaan und weitere 15 Mädchen und Buben der Jugendfeuerwehren Stadtbergen/Deuringen hatten sich auf diesen Tag schon lange gefreut. Schließlich handelte es sich um keinen Ernstfall, sondern um eine Übung. Diese war allerdings erstaunlich realistisch organisiert worden.