Für die AWO Schwaben beginnt in Stadtbergen eine neue Ära

Plus Der erste Bauabschnitt der neuen Geschäftsstelle in der Sonnenstraße 10 ist abgeschlossen. Aus dem früheren Mädchenheim ist nun die Schaltzentrale für insgesamt 100 soziale Einrichtungen entstanden.

Mit einem Gebäude ist immer auch ein Stück Geschichte verwoben. So ist es auch bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben. Deswegen mischt sich in die Freude auf neue, moderne und zeitgemäß ausgestattete Räume und eine schöne neue Architektur auch immer ein bisschen Abschiedsschmerz.