Geparktes Auto in Stadtbergen beschädigt

Die Polizei sucht eine Fahrerin oder einen Fahrer, der einen geparkten Wagen in Stadtbergen beschädigt hat und dann davongefahren ist.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitag zwischen 7 und 14.15 Uhr einen schwarzen 1er BMW touchiert, der am rechten Fahrbahnrand in der Goethestraße in Stadtbergen auf Höhe Hausnummer 15 geparkt war. Der linke Kotflügel des BMW wurde dabei verkratzt, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter Telefon 0821/323-2610 um Zeugenhinweise. (jah)

