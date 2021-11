Stadtbergen

vor 16 Min.

Impfstoff: Beim Pharmahandel Phoenix ist am Montag Großkampftag

Wie von Geisterhand bewegen sich die Boxen auf den Förderbändern, in denen die automatisch aus den Regalen geworfenen Medikamente landen.

Plus Mit Sonderschichten auch in Stadtbergen stellt sich die Phoenix-Group auf die Auslieferungen der Covid-19-Impfstoffe ein. Doch reichen die Vorräte aus?

Von Matthias Schalla

Regelrecht überrannt wurde das Impfzentrum vor einer Woche in Augsburg. Bereits eine Stunde nach Öffnung stand fest, dass die Kapazitäten an jenem Samstag bereits erschöpft waren. Zahlreiche Menschen mussten wieder heimgeschickt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger befürchten nun, dass es aufgrund der aktuell immer stärker nachgefragten Boost-Impfungen zu einem Lieferengpass kommen könne. Eine zentrale Rolle bei der Versorgung spielt dabei der Pharmahandel Phoenix in Stadtbergen. Wir haben nachgefragt, wie es mit den Vorräten dort aussieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen