In Stadtbergen brennt wieder die Hackschnitzelheizung an der Sporthalle

Plus Aus der Hackschnitzelheizung bei der Stadtberger Sporthalle steigt am Freitagnachmittag dichter Rauch auf. Auch das Hallenbad nebenan muss evakuiert werden.

Das weckte bei mancher Einsatzkraft böse Erinnerungen: Am Freitagnachmittag drang dichter Qualm aus der Hackschnitzelheizung neben der Sporthalle. Im Gebäude ist Material in Brand geraten - genau wie schon einmal vor drei Jahren.