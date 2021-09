Johann Mayer gibt die Leitung der Ärztlichen Vortragsreihe ab

Plus Der ehrenamtlichen Leiter der Volkshochschule Stadtbergen hat die medizinischen Vorträge im Bürgersaal weit über das Augsburger Land hinaus bekannt gemacht. Rückblickend fallen ihm so einige Anekdoten ein.

Fast 700 Vorträge hat Hans Mayer in den vergangenen 17 Jahren organisiert. Ein Großteil davon fanden im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe statt, und knapp 36.000 Besucherinnen und Besucher konnte der ehrenamtlichen Leiter der Volkshochschule (Vhs) Stadtbergen dabei begrüßen. Nun gibt er das Amt, das er vor 17 Jahren von Erich Fischer übernahm, ab. Grund für die Entscheidung ist ausschließlich seine persönlichen Lebensplanung, wie der 67-Jährige sagt.