Stadtbergen

Kommt es in Stadtbergen zu Engpässen bei der Kinderbetreuung?

Die offene Ganztagsbetreuung an den Grundschulen in Stadtbergen erfreute sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit.

Plus Offener Ganztag und Hort sind in Stadtbergen und seinen Ortsteilen gefragt. Doch die Beliebtheit bringt auch einige Probleme mit sich.

Von Tobias Karrer

Kinderbetreuung ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Kommune. Auch Stadtbergen behält deshalb Jahr für Jahr die Anmeldezahlen für die Horte und den offenen Ganztag an den städtischen Schulen im Auge. Im kommenden Schuljahr könnte es vor allem an der Leopold-Mozart-Schule in Leitershofen zu Engpässen kommen. Verwaltung und Stadtrat sind sich aber sicher, dass sie auch die Nachfrage im kommenden Schuljahr „organisatorisch“ geregelt kriegen.

