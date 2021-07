Stadtbergen

Kultursommer: Augen, Ohren und Gaumen werden in Stadtbergen verwöhnt

Plus Einen grandiosen Auftakt des Stadtberger Open-Air-Kultursommers feierte am Donnerstagabend die Presley Family. Das ist in den kommenden Tagen geboten.

Von Ingrid Strohmayr

Nicht nur für das Kulturbüro der Stadt Stadtbergen war es eine Premiere, sondern auch für die 14 Musikerinnen und Musiker der furios aufspielenden Kultformation The Presley Family, die stets für einen ausverkauften Bürgersaal sorgt und eine begeisterte Fangemeinde hinterlässt. So wurde erstmals auf der Grünfläche südlich der Tennisanlage ein gemütlicher Kulturbiergarten mit 250 Tischen samt Open-Air-Bühne aufgebaut, an verschiedenen Buden bewirteten die „Tafeldecker“ die Festivalbesucher mit erlesenen bayerischen Schmankerln, Burgern, Steckerlfisch, Softdrinks, Bier und spritzigen Cocktails die Gäste. Für Hopfengarten-Chef Toni Ludwig und sein Team nach langer Zeit endlich der „perfekte kulinarische Einstand“ in Stadtbergen.

