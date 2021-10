Stadtbergen

18:30 Uhr

Kunst, Kultur und Kulinarik halten in Stadtbergen und Gersthofen Einzug

Plus Ab Mittwoch beginnt in Stadtbergen der fünftägige Herbstmarkt. Täglich gibt es Livemusik und die Möglichkeit einer kostenlosen Impfung. In Gersthofen gibt's ein Herbstfest.

Kalendarisch ist der Herbst bereits angekommen. Nun halten in Stadtbergen und Gersthofen auch Kunst , Kultur und Kulinarik Einzug in die dritte Jahreszeit. Von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. Oktober, findet auf der Sportanlage Stadtbergen in der Leibnizstraße 30 der erste Stadtberger Herbstmarkt statt. In Gersthofen beginnt am Freitag, 8. Oktober, ein Herbstfest auf dem Rathausplatz, das bis Sonntag, 17. Oktober mehrere Veranstaltungen bietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

