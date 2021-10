Stadtbergen-Leitershofen

vor 16 Min.

Beim Ausbau der Bergstraße gibt es noch einige Stolpersteine

Plus Ein nicht geringer Teil des Stadtrats in Stadtbergen würde sich wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Diese Varianten für die Bergstraße in Leitershofen liegen auf dem Tisch.

Von Matthias Schalla

Einen kleinen Schritt weiter gekommen ist Stadtbergen bei den Plänen für die endgültige Herstellung der Bergstraße. Wie berichtet, sollen etwa 220 Meter saniert und mit einem neuen Kanal ausgestattet werden. Zudem ist ein Gehweg geplant. Die unterschiedlichen Varianten wurden nun im Stadtrat vorgestellt. Doch auch die aktuellsten Vorschläge fanden kaum Zustimmung. Zu unterschiedlich sind die Meinungen, ob ein Ausbau der Bergstraße überhaupt erforderlich sei.

