Stadtbergen

vor 50 Min.

Lücke im System? 19-Jähriger prellt Onlineshop um 90.000 Euro

Plus Ein 19-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Augsburg bestellt Ware im Wert von 90.000 Euro und lässt sich den Preis zurückerstatten. Doch dann fliegt er auf und landet vor Gericht.

Von Marco Keitel

Ein junger Mann knetet nervös seine Hände, bevor die Richterin den Saal betritt. Er ist wegen Computerbetrugs angeklagt. In 256 Fällen. So oft hatte der Mann aus einer Stadt im westlichen Landkreis Augsburg Produkte im Wert von unter hundert Euro im Onlineshop eines Herstellers von Haushaltsgeräten bestellt und dabei eine Lücke in dessen Rücknahmepolitik ausgenutzt: Er konnte das Geld, etwa für Teile von Kaffeemaschinen oder Kaffee-Pads, zurückverlangen, musste die Ware aber nicht zurückgeben. Der Onlineshop verlangte lediglich die umweltgerechte Entsorgung des entsprechenden Produktes.

