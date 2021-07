Stadtbergen

18:00 Uhr

Mann versucht seine Oma zu ersticken - bleibt er in der Psychiatrie?

Plus Ein offenbar psychisch kranker 23-Jähriger will seine Großmutter in Stadtbergen ersticken. Nun muss sich der Mann wegen versuchten Totschlags verantworten.

Von Michael Siegel

Schon als Jugendlicher wird er psychisch auffällig. Dann, im Alter von 22 Jahren, greift er sich die Bettdecke, um seine bettlägrige 86-jährige Oma im Familienhaus in Stadtbergen zu ersticken. Die Seniorin überlebt. Jetzt steht der inzwischen 23-Jährige in Augsburg wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht. Dort wird er aller Voraussicht nach zu einer Einweisung in die Psychiatrie verurteilt.

