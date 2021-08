Mit 1000 Stunden im Ehrenamt früher in den Ruhestand

Plus Mit 55 Jahren geht Jutta Ellenrieder in den Vorruhestand und arbeitet stattdessen ehrenamtlich im Stadtberger Schlößle. Eine besondere Regelung für Beamte macht dies möglich.

35 Jahre hat Jutta Ellenrieder bei der Deutschen Telekom gearbeitet. Das Programm "Engagierter Ruhestand" ermöglicht es Beamten und Beamtinnen bereits mit 55 Jahren in den Vorruhestand zu gehen - unter der Voraussetzung, dass sie innerhalb von drei Jahren 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit in einer gemeinnützigen Organisation leisten, wie beispielsweise der Diakonie. Diese Gelegenheit hat sich die heute 57-Jährige nicht entgehen lassen und begann vor zwei Jahren im Stadtberger Schlößle ihre Tätigkeit.