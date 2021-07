Neue Pumptrack-Anlage in Stadtbergen kommt gut an bei den Jugendlichen

Plus Der Stadtberger Jugendrat konnte sein Herzens-Projekt, eine Pumptrack-Anlage, testen. Sie verspricht viel Spaß für Skater, Inliner und Radfahrer aller Art.

Die offizielle Eröffnung der fest installierten Pumptrack beim Beachvolleyballfeld an der Leitershofer Straße ist zwar erst am 14. August, doch schon jetzt haben die Rollsport-Fans den Rundkurs mit seinen Wellen und Steinkurven erobert. Auf Initiative des Stadtberger Jugendrates entstand die hochmoderne 150 Meter lange Rollsportanlage samt Pumps, Sprungline und dem Wallride, einem Aufsatz einer Steilwandkurve. Von der Fertigstellung der speziell geschaffenen Mountainbikestrecke, geeignet für die verschiedensten Fahrräder, Inliner, Skateboards, Scooter oder Laufräder überzeugten sich jetzt die Stadtberger Jugendräte.