Unbekannter knackt Münzautomaten in vier Bankfilialen

Mitten in der Nacht hebelt der Täter nacheinander die Automaten in Stadtbergen, Neusäß und Königsbrunn auf.

Insgesamt vier Bankfilialen hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heimgesucht. Der Mann hatte es auf die Münzautomaten der Kreissparkasse abgesehen.

Der Täter hat laut Polizei in der Zeit von 2 bis 3.15 Uhr in den Filialen Stadtbergen, Neusäß und Königsbrunn zugeschlagen. Dort hebelte er die frei zugänglichen Münzautomaten auf und entwendete das darin befindliche Bargeld. Nach bisherigen Ermittlungen wurde zunächst ein Automat in der Filiale in der Bauernstraße in Stadtbergen aufgebrochen. Anschließend knackte er jeweils den Automaten der Filiale in der Parkstraße sowie in der Lohwaldstraße in Neusäß.

Seine Diebestour beendete der Täter in der Filiale in der Marktstraße in Königsbrunn. Insgesamt erbeutete der Unbekannte Münzgeld im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem entstanden an den Automaten nicht unerhebliche Sachschäden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (thia)