Ordnungsamt braucht dickes Fell

Es gehört sich nicht, Mitarbeiter des Ordnungsamts anzupöbeln. Sie arbeiten schließlich in öffentlichem Auftrag.

Unglaublich, dass Rettungskräfte und Polizisten derart angegangen werden - das ist seit einer Woche die einmütige Reaktion auf die Vorkommnisse am vorvergangenen Wochenende in der Augsburger Maximilianstraße. Klar - die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts in Stadtbergen werden nicht mit Glasflaschen beworfen. Dass sie beschimpft werden und dass in Zweifel gezogen wird, dass sie ihre Arbeit auf rechtmäßige Weise verrichten, das gibt es aber auch in der viel kleineren Nachbarstadt Stadtbergen im Landkreis Augsburg.

Und das ist genauso unangebracht: Jede und jeder hat das Recht, ihre und seine Arbeit ohne Pöbeleien verrichten zu können, vor allem, wenn sie im öffentlichen Auftrag geschieht. Das Ordnungsamt in Stadtbergen arbeitet schließlich für die Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen sie. Das Gefühl, unter Aufsicht zu stehen, sollte aber auch nicht aufkommen.

Sicher, man kann sich ungerecht behandelt fühlen, wenn man mit einer Geschwindigkeit von "nur" 23 Stundenkilometern im verkehrsberuhigten Bereich angehalten wird. An dieser Stelle ist zu Recht auch das Fingerspitzengefühl des Ordnungsamts gefragt. Sie können aufgrund ihrer Erfahrung unterschiedliche Verhaltensweisen richtig einschätzen - und sollten auch so handeln.

