Partywaggon von McDonald's hilft der Kartei der Not

Die "Donnerbüchse" aus Stadtbergen muss verschrottet werden. Doch davon profitieren jetzt unverschuldet in Not geratene Menschen sowie Kinder und Jugendliche.

Die "Donnerbüchse" von McDonald's ist Geschichte. Wie berichtet wurde der beliebte Partywaggon der Deutschen Reichsbahn jetzt verschrottet. Zahlreiche Familien vor allem aus Stadtbergen haben dort mit ihren Kindern ausgelassene Geburtstage gefeiert. Sogar Hochzeitsgäste wurden in dem historischen Abteil bewirtet. Zwar sind diese Zeiten nun endgültig vorbei, doch wie einst die Kölner Liedermacherin Trude Herr mit dem Lied "Niemals geht man so ganz" besang, bleiben ein paar Stücke von der "Donnerbüchse" erhalten. Und davon profitiert auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

"Ich habe jetzt das Schild des Zugwaggons für 725 Euro auf Ebay versteigern können", sagt Tim Hendrikx, der neben der Filiale in Stadtbergen Chef von elf weiteren Restaurants in der Region ist. Zusammen mit unserer Zeitung hatte Hendrikx bis zuletzt versucht, die "Donnerbüchse" zu retten. Vergeblich. Zu hoch wären die Kosten gewesen, um das einige Dutzend Tonnen schwere stählerne Ungetüm aus dem Garten des Schnellrestaurants abzutransportieren. Sogar Bürgermeister Paul Metz hatte seine Verwaltung darum gebeten, eine mögliche Überführung nach Stadtbergen prüfen zu lassen. "Der Wagen wäre der ideale Treffpunkt für unsere Kinder und Jugendlichen gewesen", sagt Metz.

Erlös aus dem Verkauf der Zugschilder geht auch an die Kartei der Not

Hendrikx hat den Erlös aus der Online-Versteigerung nun auf 1000 Euro aufgerundet und die Hälfte der Kartei der Not gespendet. Die andere Hälfte bekommt die Aktion Sternstunden. Doch es gibt noch zwei weitere Zugschilder, die einem guten Zweck zukommen. "Ein weiteres Schild wurde für 250 Euro verkauft, die ich der Stillen Hilfe in Stadtbergen spende", sagt der McDonald's-Chef. Somit profitieren nun neben unverschuldet in Not geratenen Menschen aus der Region auch Kinder und Jugendliche aus Stadtbergen von der Verschrottung. Das letzte übrig gebliebene Schild bekommt die Mitarbeiterin geschenkt, die damals die Eröffnung des Eisenbahnwaggons organisiert hatte.

Freuen darf sich über die Aktion unserer Zeitung aber auch Manuel Greif. Denn Hendrikx hatte als Preis für die schönste Erinnerung eine Party an alter Stätte für die ganze Familie ausgelobt. Und Greif hatte wie berichtet mit seiner Frau Diana die Hochzeitsfeier nach der Trauung kurzerhand in den Eisenbahnwaggon verlegt. Auf die Idee sei seine Frau gekommen. Sie fand den Gedanken an die klassische Hochzeitsvorbereitung, bei der das wesentliche Thema in den Hintergrund rückt, stressig. "Aber direkt nach dem Standesamt einfach wieder nach Hause gehen wollten wir dann auch nicht." Da kam ihr eine Idee, und sie schlug McDonald's vor. "Halb im Scherz meinte ich dann: Wenn, dann im Eisenbahnwaggon."

Erinnerungsfotos werden in einer Collage verewigt

Manuel Greif hatte schon als Kind seinen Geburtstag dort gefeiert und fand den alten Eisenbahnwagen einfach klasse. Nun darf er wieder dort feiern. Leserinnen und Leser können ihre Erinnerungen an die "Donnerbüchse" aber immer noch in der Stadtberger Filiale verewigen lassen. Dafür sammeln wir weiterhin Fotos von Kindergeburtstagen oder sonstigen Feiern, die dann für eine tolle Collage verwendet und im Restaurant aufgehängt werden. Je mehr Bilder eingeschickt werden, desto schöner wird die Collage.

Wer mitmachen will, kann die Bilder per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine, Stichwort McDonald's, schicken.