Stadtbergen

06:30 Uhr

Programm: Das plant der Kulturausschuss in Stadtbergen

Plus Nach den Lockdowns nimmt das kulturelle Leben in Stadtbergen wieder Fahrt auf. Eine große Gemeinschaftsausstellung im Kunstraum am Pfarrhof ist in Planung.

Von Matthias Schalla

Knapp 1,9 Millionen Euro kostete vor rund zehn Jahren in Stadtbergen die Kinderkrippe und das Familienbüro "Kontaktpunkt". Verglichen mit den Kosten für den Erweiterungsbau des Kindergartens am Reiterweg ein Schnäppchen. Schließlich schlägt dieses neue Projekt mit 7,8 Millionen Euro zu Buche. Eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich im Oktober 2010 konnte der Neubau bereits eingeweiht werden. Was sich seitdem in dem Familienbüro alles getan hat, war nun unter anderem Thema im Kultur- und Sozialausschuss Stadtbergen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

