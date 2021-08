Radler flüchtet nach einem Unfall in Stadtbergen

In der Panzerstraße fährt ein Mann einem Auto ins Heck und stürzt. Als der Fahrer die Polizei anruft, ergreift der Unbekannte die Flucht.

Ein Fahrradfahrer ist am Montag in Stadtbergen einem Autofahrer ins Heck gekracht. Obwohl der Mann bei dem Zusammenstoß stürzte, ergriff er plötzlich die Flucht.

Der 69-jährige Autofahrer kam gegen 15.40 Uhr von der B17 und fuhr in die Panzerstraße in Richtung Stadtbergen. Im Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt abbremsen, was ein Radler hinter ihm zu spät bemerkte. Der Mann krachte ins Autoheck und stürzte zu Boden. Nach Auskunft der Polizei blieb er zwar unverletzt, am Auto entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Als der 69-Jährige zur Unfallaufnahme die Polizei rief, flüchtete der Fahrradfahrer plötzlich auf der Panzerstraße in Richtung Augsburg. Der Autofahrer versuchte noch, den Flüchtenden aufzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Der Unbekannte soll circa 50 bis 60 Jahre alt sein, grau meliertes Haar und eine kräftige Statur haben. Er sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Bei dem Rad handelte es sich um ein älteres Mountainbike mit Gepäckträger. Hinweise nimmt die Polizei in Pfersee unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (thia)