SPD in Stadtbergen kritisiert die Bebauung im Virchow-Viertel

Der Bauträger Primus Concept aus München errichtet in Stadtbergen 57 Wohnungen in fünf Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen Gelände des Autohauses Harnisch und Schmid.

Von Matthias Schalla

Mit scharfer Kritik hat die SPD-Fraktion in Stadtbergen auf die geplante Bebauung eines Münchner Unternehmens im Virchow-Viertel reagiert. "Wir sind sehr besorgt über die Entwicklung der Mietpreise in Stadtbergen", heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Fraktionschef Roland Mair kündigt zudem an, ähnlichen Projekten privater Investoren im Stadtrat nicht mehr zuzustimmen.

