Simone Strohmayr erhält die Verfassungsmedaille in Silber

Die SPD-Politikerin wünscht sich, dass in Zukunft noch mehr Frauen in der Politik aktiv werden.

Mit der Verfassungsmedaille in Silber ist jetzt Simone Strohmayr, die SPD-Abgeordnete aus Schwaben und Vize-Vorsitzende der Landtagsfraktion, ausgezeichnet worden. Strohmayr ist damit eine der 32 Persönlichkeiten, die der Bayerische Landtag in diesem Jahr ehrt. Zu den Preisträgern gehören unter anderem auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck und die Schauspielerin Jutta Speidel.

Strohmayr ist seit mehr als 17 Jahren Mitglied des Bayerischen Landtags und seit über 20 Jahren in der Kommunalpolitk tätig. "Es ist mir eine Ehre, mit dieser hohen Auszeichnung bedacht zu werden", sagt sie. "Ich habe mich in meiner politischen Laufbahn insbesondere für die Rechte der Frauen stark gemacht und würde mir wünschen, dass in Zukunft noch mehr Frauen in der Politik aktiv werden." Es wäre schön, wenn sie hier Vorbild sein könnte, wünschte sich Strohmayr, die auch frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist. (AZ)