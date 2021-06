Stadtbergen

06:00 Uhr

So reagieren die Bürger auf Kontrollen des Ordnungsdienstes

Plus Janis Frank und Marc Raich und arbeiten schon seit einigen Jahren für den Stadtberger Ordnungsdienst. Die Erfahrungen, die sie dabei machen, sind nicht immer die besten. In welchen Fällen sie ein Auge zudrücken.

Von Tobias Karrer

Als Janis Frank vor dem Jugendclub Inside in Stadtbergen auf die Straße tritt und die rote Kelle hebt, wirft der Autofahrer die Arme vor Ärger und Empörung in die Luft: Er habe es eilig, er habe einen Termin, außerdem sei er doch weniger als 20 Stundenkilometer gefahren. Ruhig entgegnet der Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdiensts: "Sie sind im verkehrsberuhigten Bereich zu schnell gefahren. Das ist eine Ordnungswidrigkeit." Er verlangt die Papiere des Betroffenen, während Kollege Marc Raich das Kennzeichen per Smartphone notiert und den Sachverhalt festhält. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen