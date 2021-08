So viel Glück hatten die Gäste beim Autounfall in der Bäckerei

Ein Autofahrer verwechselt in Stadtbergen beim Einparken die Bremse mit dem Gaspedal. Der Sachschaden ist zwar enorm, doch mehrere glückliche Umstände haben Schlimmeres verhindert

Der Schreck sitzt dem jungen Mann auch nach zwei Tagen noch in allen Gliedern. "Ich stand gerade vor den Backautomaten, als ich plötzlich einen tierisch lauten Knall hörte", sagt der Verkäufer. Zunächst habe er gedacht, die Verkaufstheke sei umgefallen, doch als er sich umdrehte, blieb ihm erst einmal die Sprache weg. Ein Auto war durch die bodentiefe Verglasung der Bäckerei in der Hagenmähderstraße gekracht und die großen Scheiben drohten auf ein Ehepaar zu fallen, das gerade an einem Tisch vor dem Schaufenster saß. Doch Gäste und Personal reagierten blitzschnell.

"Die Frau ist sofort aufgesprungen und hat mit den Händen gegen die Scheibe gedrückt", erzählt der Mitarbeiter. Auch die anderen Gäste seien sofort herbeigestürmt und hätten dem Ehepaar aus der bedrohlichen Situation geholfen. Dennoch erlitt der 79-Jährige einige Prellungen, die nur wenig später von den Rettungskräften ambulant behandelt werden konnten. Dabei waren es gleich mehrere glückliche Umstände, die Schlimmeres verhindert haben.

Die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt

Wie berichtet, war der Autofahrer beim Einparken frontal gegen das Schaufenster gekracht. Nach Auskunft der Polizei hatte der 76-Jährige offenbar die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt. "Glücklicherweise hatten wir am Dienstag gutes Wetter, sodass sich die meisten Gäste im Außenbereich aufgehalten haben", sagt der Mitarbeiter. Der Platz, an dem das Ehepaar saß, sei der einzige Tisch gewesen, der besetzt war. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass nicht nur die Scheiben aus dem Rahmen gedrückt wurden, auch der flache Heizkörper an der Wand wurde aus dem Mauerwerk gerissen. "Und sogar die Sitzbank ist in der Mitte gebrochen", so der Mitarbeiter.

Auch zwei Tage nach dem Unfall ist der spektakuläre Unfall Thema Nummer eins in der Bäckerei. Der komplette Sitzbereich vor den Scheiben ist mit rot-weißem Flatterband abgetrennt. Auch die beiden Parkplätze vor dem Café sind versperrt. "Stell dir mal vor, der Parkplatz vor der Scheibe wäre nicht frei gewesen und der Autofahrer hätte stattdessen vor dem Außenbereich einparken wollen", sagt eine Kundin zu ihrer Tischnachbarin und schüttelt mit dem Kopf. Die kleine Hecke hätte in dem Fall dem Aufprall noch weniger entgegenzusetzen gehabt als die doppelt verglasten Scheiben an der Fassade. Die beiden Frauen wollen sich erst gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Auto in den Biergarten gerast wäre.

Einige Kunden machen bereits Späße über den Unfall

Bis die Schäden behoben sind, wird es nach Auskunft des Mitarbeiters noch einige Monate dauern. "Ein Techniker unserer Firma war bereits vor Ort, um sich die ganze Sache anzusehen", sagt er. Als Nächste seien nun die Gutachter am Zug, denn nicht nur die Scheiben, Teile des Mobiliars und die Heizung, sondern auch die Fassade des Gebäudes seien durch die Kollision beschädigt worden. Nachdem der erste Schreck überwunden war, hätten einige Kunden dank des halbwegs glücklichen Ausgangs angefangen, ihre Späße über den Unfall zu machen. "Habt ihr jetzt sogar eine Garage in eurem Café?", hätte beispielsweise ein Kunde zu ihm gesagt. Ein anderer wiederum meinte, dass ein Parkplatz direkt im Geschäft keine schlechte Sache sei.

So ganz verdaut haben der Mitarbeiter und sein Team den Unfall aber noch nicht. "Wenn jetzt ein Auto vor der Bäckerei einparken will, schauen wir ganz genau hin", sagt der Verkäufer und erinnert sich an die Sprüche seines Chefs vor dem Unfall. "Immer wenn jemand besonders forsch eingeparkt hat, weil er es mal wieder eilig hatte, hat er gesagt, 'fahrt doch gleich direkt bis vor die Theke'."

Mit Vollgas in die Schaufensterscheibe

Ähnliche Unfälle hat es im Augsburger Land in der Vergangenheit schon einige Male gegeben. So war vor drei Jahren eine 69-Jährige mit Vollgas in die Schaufensterscheibe eines Lottogeschäfts in Neusäß gekracht. Grund für den Crash war menschliches Versagen. Die Frau musste laut Polizei zunächst über die Beifahrerseite in ihr Auto einsteigen. Ein anderer Wagen hatte so dicht neben ihr geparkt, dass sich die Fahrertüre nicht weit genug öffnen ließ. Um dann ihr rechtes Bein zu schonen, das laut Polizei verletzt war, habe sie es auf den Beifahrersitz des Opel Corsa gelegt. Dann gab sie mit dem linken Fuß Gas, doch statt langsam zurückzurollen, dosierte sie die Geschwindigkeit falsch und krachte mit Vollgas in die Schaufensterscheibe. Weitere zwei Jahre zuvor hatte sich ein ähnlicher Unfall im Neusässer Schmutterpark ereignet. Ein 79-jähriger Autofahrer hatte ebenfalls Gas mit Bremse verwechselt und war in einen Kosmetiksalon gerast.