Stadtbergen

14:00 Uhr

Sozialraumanalyse: Stadtbergen muss Jugend und Senioren im Blick haben

Plus Die aktualisierte Sozialraumanalyse zeigt, wie vielseitig Stadtbergen ist. Einige für die Städte im Landkreis typische Entwicklungen sind hier zu erkennen.

Von Tobias Karrer

Schon seit vielen Jahren stellt das Landratsamt Augsburg regelmäßig eine aktualisierte Sozialraumanalyse für jede Kommune im Landkreis vor. Kürzlich war Günter Katheder-Göllner von der Jugendhilfeplanung des Landkreises in Stadtbergen und präsentierte die Ergebnisse der Analyse. Die Daten zeigen, dass die Kommune in Zukunft sowohl Jugendliche als auch Senioren in den Fokus nehmen muss. Außerdem wird deutlich: Stadtbergen ist eine "sozial durchmischte Stadt", wie der Zweite Bürgermeister Michael Smischek in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses (KSA) resümierte.

