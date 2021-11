Stadtbergen bekommt 57 neue Wohnungen im Virchow-Viertel

Plus Der Bauträger Primus Concept startet sein Projekt "Virchow-Living" in Stadtbergen. Obwohl der Bauausschuss das Vorhaben absegnet hat, gab es im Vorfeld auch kritische Stimmen.

Seit einiger Zeit haben auch die Münchener bemerkt, dass es sich im Augsburger Land gut leben lässt. Begehrte Wohngebiete sind vor allem die Städte und Gemeinden im Speckgürtel der Fuggerstadt. So auch in Stadtbergen. Doch das Angebot ist knapp. Ein Auge auf die heiß begehrten Bauplätze haben daher schon lange auch Investoren im Bereich der Kapitalanlageimmobilien geworfen. Vor Kurzem sind nun auch im Virchow-Viertel auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Harnisch und Schmid die Bagger angerückt. Dort errichtet der Münchener Bauträger Primus Concept fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 57 Wohnungen.