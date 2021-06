Stadtbergen braucht dringend Personal und Platz für Kinderbetreuung

In Stadtbergen fehlen vor allem Krippenplätze. Eine radikale Alternative findet im Stadtrat keine Mehrheit. Er will einen anderen Weg gehen.

Stadtbergen steht vor einer großen Herausforderung. Um die Voraussetzungen zu schaffen, dass jedem Kind ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, muss etwas passieren. Vor allem an Krippenplätzen mangelt es, wie bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats deutlich wurde. "Wir haben den Rechtsanspruch in diesem Bereich nicht erfüllt", mahnte Verwaltungschef Holger Klug. Doch nicht nur fehlende Plätze und klamme Kassen sind das Problem. "Wir tun uns auch schwer, den Personalbedarf zu decken", so Klug. Zumindest eine der offenen Baustellen konnte nach angeregter Diskussion beseitigt werden.

Die Zahlen sind eindeutig. In vier Jahren fehlen in Stadtbergen rund 70 Kindergartenplätze und die aktuell 124 Krippenplätze würden nach derzeitigem Stand ebenfalls nicht ausreichen, da dort mit einem Bedarf von knapp 160 Plätzen gerechnet wird, aber nur 124 vorhanden sind. Da Eltern jedoch einen Rechtsanspruch darauf haben, muss gehandelt werden. Wie eine Lösung aussehen könnte, skizzierte Klug bei der Vorstellung einer Interimslösung. "Wir haben bereits die leerstehenden Räume im ehemaligen Pfarrheim in der Schulstraße besichtigt, die wären ok.", sagte Klug. Zwar würde dort ein Garten fehlen, aber es gebe Alternativen. Die erforderlichen Investitionen würden jedenfalls "überschaubar" bleiben. "Aber auch hier haben wir das Problem des fehlenden Personals", erklärte Klug.

Stadtbergen: Es fehlen Krippenplätze

Fabian Münch von den Grünen gewann der prekären Betreuungssituation immerhin noch etwas Positives ab. "Das zeigt eigentlich, dass wir eine liebenswerte Stadt sind", sagte er und plädierte dafür, die Stellenangebote für Erzieherinnen und Erzieher auf alle Fälle mit einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis auszuschreiben. "Dies gibt dem Personal mehr Planungssicherheit", betonte er. Damit stieß er natürlich bei den Sozialdemokraten auf volle Zustimmung.

SPD-Fraktionschef Roland Mair verglich die immerwährende Suche nach Plätzen und Personal mit dem Wettlauf zwischen Hase und Igel. Damit die Verwaltung bei diesem Vergleich nicht ständig verliert, forderte Mair neben guten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen auch günstigen Wohnraum, um das dringend benötigte Personal nach Stadtbergen zu bekommen. Auch das Einkommen müsste deutlich attraktiver werden, "denn das Kindergartenpersonal verdient viel zu wenig", betonte Mair. Günther Oppel von Pro Stadtbergen hatte allerdings eine gänzlich andere Idee, um die Probleme zu beseitigen.

Stadtbergen hat mehr Auswanderkinder als Einwanderkinder

"Wir sprechen über den Bedarf von zwölf Krippenplätzen", rechnete er vor. 14 Plätze wären jedoch bereits von auswärtigen Kindern belegt. "Würden wir die Aufnahme dieser Kinder auf den Prüfstand stellen, könnte auf Notgruppen und zusätzliches Personal verzichtet werden." Bürgermeister Paul Metz hielt von diesem Vorschlag jedoch nichts. "Wir haben schließlich auch Kinder, die in Stadtbergen wohnen und in eine Augsburger Einrichtung gehen." Holger Klug unterfütterte das Argument mit entsprechenden Zahlen. "In Stadtbergen haben wir 51 Kindergarten- und 20 Krippenkinder, die auswärts betreut werden, umgekehrt kommen aber nur 29 Kindergarten- und 14 Krippenkinder von außerhalb zu uns." Metz fasste die Situation kurz und prägnant zusammen. "Wir haben mehr Auswanderkinder als Einwanderkinder."

Proteste gegen Oppels Vorschlag gab es auch von den Grünen. "Die Kündigung der auswärtigen Kinder wäre falsch", sagte Anna Paul. "Auch wir haben uns damals für unsere Tochter um einen Platz in Augsburg beworben, da die Kita auf dem Arbeitsweg lag." Dringenden Handlungsbedarf sah auch Tobias Schmid (CSU). "Die Suche nach freien Krippenplätzen wird weiter zunehmen", prognostizierte er und sprach sich klar für die Interimslösung im ehemaligen Pfarrheim aus. Doch bis dort die Kinder betreut werden können, stehen noch einige Arbeiten an.

Stadtbregen: Suche nach Kita-Personal

"Wir müssen für kindgerechte Toiletten sorgen, sichere Türen einbauen, an denen sich die Kinder nicht die Finger quetschen können, Wände streichen, für die passende Möblierung und einen Schallschutz sorgen, eine Küchenzeile kaufen und den Außenbereich umgestalten", zählte er auf. Größte Sorge aber bleibt immer noch die Suche nach dem passenden Personal. Roswitha Merk (CSU) und Martina Kirchner-Mai (Grüne) forderten daher mehr Flexibilität bei der Stellenausschreibung. So solle unter anderem den Bewerbern auch angeboten werden, in Teilzeit zu arbeiten. Würden sich zwei Erzieherinnen eine Ganztagesstelle teilen können, könnte dies eventuell den Bewerberkreis vergrößern. "Ich bin für jeden Tipp dankbar", nahm Metz den Vorschlag auf.

Einstimmig beschloss der Stadtrat, das Erdgeschoss im ehemaligen Pfarrheim als Kinderkrippe umzubauen. Und mit Volldampf will Stadtbergen sich nun auf die Suche nach geeignetem Personal machen.